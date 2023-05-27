Bayern Münih Son Dakika Golüyle Almanya Bundesliga Şampiyonu

Almanya Bundesliga'nın 34'üncü ve son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu averajla kazandı. Lider giren Borussia Dortmund ise sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu kaybetti.

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 34'üncü ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Köln'ü 2-1 mağlup ederek gol averajıyla şampiyon oldu.

Almanya Bundesliga'nın 34'üncü ve son haftası büyük heyecana sahne oldu. Borussia Dortmund sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalarak, lider girdiği son haftada şampiyonluğu averajla kaybederken, Lig 2'ncisi Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı Köln'ü 2-1'lik skorla geçti ve son haftanın son dakikalarında şampiyonluk sevinci yaşadı.