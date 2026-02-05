Haberler

Bayern Münih, Gnabry'nin sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayern Münih, başarılı futbolcusu Serge Gnabry'nin sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattığını duyurdu. Gnabry, kulüpteki uzun süreli kalışını ve takım ruhunu vurguladı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Serge Gnabry'nin sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, Alman futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Gnabry, Bayern Münih'te 6 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 5 Almanya Süper Kupa, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde daha uzun yıllar oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Gnarby, "Görüşmeler her zaman olumlu geçti. Bayern'e başladığımda, bu sözleşmenin sonuna kadar, 10 yıl burada olacağımı hiç düşünmezdim. Gerçekten bir takımız ve büyük şeyler başarabiliriz. Sözleşmemi yenileme nedenlerim takım, teknik ekip, kulüp, taraftarlar, şehir ve ortam. Bayern'de kendimi evimde gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? 45 yaşında sürpriz transfer
Smaç bastı, hırsıyla potayı kırdı! Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı

Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı