Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Almanya'da tarih yazan Villarreal yarı finalde
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Bayern Münih, sahasında Villarreal'le 1-1 berabere kalarak, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İspanya'daki maçı 1-0 kaybeden Alman devi, Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi olarak gösterildiği sezonda turnuvadan çeyrek finalde elendi. 88. dakikada Chukwueze'nin attığı golle beraberliği yakalayan Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında sezonun en büyük sürprizi yaşandı. Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı Villarreal'le 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
BAYERN MUNIH PARAMPARÇA
İlk yarısı golsüz biten mücadelede perdeyi 52. dakikada Robert Lewandowski açtı ve Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. Oldukça tempolu geçen mücadelede bir an olsun oyundan kopmayan Villarreal aradığı golü 88. dakikada buldu. Sahneye çıkan Chukwueze maça dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca, İspanya'daki maçı 1-0 kazanan Villarreal skor avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.