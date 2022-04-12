Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Almanya'da tarih yazan Villarreal yarı finalde

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında sezonun en büyük sürprizi yaşandı. Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı Villarreal'le 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

BAYERN MUNIH PARAMPARÇA

İlk yarısı golsüz biten mücadelede perdeyi 52. dakikada Robert Lewandowski açtı ve Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. Oldukça tempolu geçen mücadelede bir an olsun oyundan kopmayan Villarreal aradığı golü 88. dakikada buldu. Sahneye çıkan Chukwueze maça dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca, İspanya'daki maçı 1-0 kazanan Villarreal skor avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

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