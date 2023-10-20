Bild'in "Terör savunucusu" olarak hedef gösterdiği Mazraoui'ye Bayern Münih sahip çıktı

Bayern Münih, Filistin'e destek verdiği için tepki çeken futbolcusu Noussair Mazraoui'ye sahip çıktı ve oyuncunun takımda kalacağını açıkladı. Alman Bild gazetesi, yıldız futbolcu için "Sahada terör savunucuları mı var?" manşeti atmıştı.

Filistin'e destek verdiği için Bild gazetesi tarafından hedef gösterilen Fas kökenli Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'ye kulübü Bayern Münih sahip çıktı.

"TERÖR VE SAVAŞI KESİNLİKLE REDDEDİYOR"

Kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen, 25 yaşındaki futbolcuyla yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Noussair Mazraoui, barışsever bir kişi olarak terör ve savaşı kesinlikle reddettiğini bize inandırıcı bir şekilde ifade etmiştir. Paylaşımlarının rahatsızlığa yol açmış olmasından dolayı üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK NEDENİYLE KADRODA OLMAYACAK

Dreesen, Mazraoui'nin terörün her çeşidini ve her türlü terör örgütünü kınadığını ifade etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Mazraoui'nin Bayern Münih forması giymeye devam edeceği aktarılırken oyuncunun, Fas Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle şu anda kadroda yer alamayacağı kaydedildi.

Bild: Sahada terör savunucuları mı var?