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Bayern Münih maçında sahada resmen yürümüştü! Büyük umutlarla transfer edilen Ndombele Rize'ye götürülmüyor

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Takımın yıldızı Icardi kadroya dahil edilirken, büyük umutlarla transfer edilen Tanguy Ndombele kadroya alınmadı.