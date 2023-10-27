Bayern Münih maçında sahada resmen yürümüştü! Büyük umutlarla transfer edilen Ndombele Rize'ye götürülmüyor
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Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Takımın yıldızı Icardi kadroya dahil edilirken, büyük umutlarla transfer edilen Tanguy Ndombele kadroya alınmadı.
Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e sahasında 3-1 yenilen Galatasaray, Süper Lig 10. hafta maçında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
ICARDI VAR NDOMBELE YOK
Rizespor kadrosunu açıklayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi kadroda yer alırken Bayern Münih maçında oyuna girdikten sonra etkisiz bir performans gösteren Ndombele kadroya dahil edilmedi.
MR ÇEKİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, çarşamba günü ağrıları nedeniyle MR'ı çekilen Tanguy Ndombele, Rizespor maçı kamp kadrosunda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Rizespor kamp kadrosu;