Bayer Leverkusen, Erik ten Hag ile Anlaştı

Bayer Leverkusen, Erik ten Hag ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun yerine teknik direktörlük görevine Erik ten Hag'ı getirdi. Ten Hag, 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalarken, 1 Temmuz'da göreve başlayacak.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun yerine teknik direktörlük görevine Erik ten Hag'ın getirdiğini duyurdu.

Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile anlaştığını açıkladı. 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalanan 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag, daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ta da görev yapmıştı.

55 yaşındaki teknik direktör, United'ın başında çıktığı toplam 128 müsabakada 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Erik ten Hag, Manchester ekibiyle İngiltere Kupası (FA) ile İngiltere Lig Kupası (EFL) kazanma başarısı da gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı

Bir büyükşehirde daha ormanlara 3 ay giriş yasaklandı
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

İnsansız hava araçları Putin'i taşıyan helikopteri hedef aldı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.