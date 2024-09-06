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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Türkmen, üniversiteleri yarışmalarla bir araya getirmenin yanı sıra bilimsel projelerle de federasyonu aktif hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

BAYBURT Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) başkanlığına aday olduğunu duyurarak, "Bütün kuruluşlarla birlikte el ele vererek yükseköğretim kurulumuzla, üniversite yönetimlerimizle birlikte daha aktif gençliğe ulaşmak için daha dinamik üniversite külliyeleri, kampüsleri oluşturabilmek için gayret edeceğiz" dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) başkanlığından istifa ederek 4 Kasım'da düzenlenecek olan TÜSF genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Türkmen, geçmişten gelen federasyon başkanlığı ve üniversite yöneticiliğindeki tecrübelerinin kendisine avantaj kazandırdığını söyleyerek, amacımız sadece üniversiteleri yarışmalarla bir araya getirmek değil, aynı zamanda çok sayıda bilimsel projeyle, çalışmayla da bu federasyonu üniversitelerle, Gençlik Spor Bakanlığımızla eş güdüm içerisinde spor sahasında daha aktif olarak bulundurmak. Bunu sağlamaya gayret edeceğiz. Bir eşgüdüm kurumu olarak çalışma motivasyonumuz var" diye konuştu.

'PROJEMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SPOR KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"'

Üniversite Sporları Federasyonu'nun geleneksel misyonu olan 'yarışmaları organize eden' organizasyon yapısından uzaklaştırıp, Gençlik Spor Bakanlığı ile ortak projeleri yürüten bir yapıya kavuşturmayı planladıklarını aktaran Türkmen, "Gençlik Spor Bakanlığımız sadece yarışma sporları değil sportif uygulama yaygınlaşması ve fiziksel aktivite hususlarında da çok özel çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde bu amaca makul kurulan diğer federasyonlarla, kuruluşlarla birlikte el ele vererek yükseköğretim kurulumuzla üniversite yönetimlerimizle, birlikte daha aktif gençliğe ulaşmak için, daha dinamik üniversite külliyeleri, kampüsleri oluşturabilmek için gayret edeceğiz. Projemizi de inşallah önümüzdeki günlerde zaten spor kamuoyuyla ve üniversite camialarıyla paylaşacağız. Fırsat bulursak Üniversite Sporları Federasyonu'nda da bugüne kadar yapmış olduğumuz başarılı, başarılı işleri genişleterek devam ettirme arzusu içerisindeyiz. Üniversite Sporları Federasyonu 90'dan fazla branşta faaliyet gösteren bir üst çatı ve bütün bu branşların uluslararası yarışmalarında, üniversiteler arası yarışmalarında da ana kuruluş. Ayrıca çok oyunlu organizasyonlar yapılıyor. 2005 yılında İzmir'de 'Dünya Üniversite Yaz Oyunları', 2011 yılında Erzurum'da 'Dünya Üniversite Kış Oyunları' yapıldı. Bunlar büyük organizasyonlar. Bütün bu organizasyonları yeniden ülkemize kazandırmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİMİZ BİRAZ DAHA FAZLAYDI'

2024 Paris Olimpiyatları'nı da değerlendiren Türkmen, "Arzu ettiğimiz çerçevede, başarılı olduğumuz bir organizasyon olmadı. Beklentimiz biraz daha fazlaydı. Aslında madalya sayısı açısından bakıldığı zaman hemen hemen pek çok olimpiyat oyunlarının da üzerinde bir madalya sayısına ulaştık. Özellikle altın madalya olmaması, çok da kendisine güvendiğimiz arkadaşlarımızın sonuç alamaması bizleri üzdü. Paralimpik oyunların da şu an ortasındayız ama bunu telafi ediyor milli sporcularımız. Güzel sonuçlar gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bayburt Üniversitesi Türkiye Bayburt Güncel Spor

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