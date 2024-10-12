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Bayburt Üniversitesi Öğrencisi Halterde Dünya İkincisi Oldu

Bayburt Üniversitesi Öğrencisi Halterde Dünya İkincisi Oldu
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Muhammet Şimşek, 2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda erkekler 100 kilo kategorisinde yarışarak dünya ikinciliğini elde etti ve toplamda dört gümüş madalya kazandı.

Bayburt Üniversitesi öğrencisi Muhammet Şimşek, halterde dünya ikincisi oldu.

2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Kazakistan'ın Astana şehrinde devam ederken, yüksek lisans öğrencisi Muhammet Şimşek, dünya çapında bir başarıya imza attı. Erkekler 100 kilo kategorisinde yarışan Şimşek, Squat dalında 215 kg, Bench Press dalında 152,5 kg ve Deadlift dalında 230 kg kaldırarak toplamda 597,5 kg ile dört gümüş madalya kazandı ve dünya ikincisi oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bayburt Üniversitesi bayburt Eğitim Gümüş Dünya Spor

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