Bayburt'ta Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası, 16-18 Nisan tarihlerinde 6 üniversiteden 48 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, 16 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.

Çoruh Nehri'nde yapılacak organizasyonda sporcular, kadın, erkek ve karma kategorilerinde mücadele verecek. Şampiyona, kadınlarda 4 asıl 1 yedek, erkeklerde 4 asıl 1 yedek, karmada ise 4 asıl 2 yedek sporcudan oluşan takımlarla düzenlenecek.

Şampiyonanın ilk gününde sıralama ve RX (Head to Head) yarışları yapılacak. Bu bölümde takımlar hem zamana karşı yarışacak hem de birebir eleme usulüyle karşı karşıya gelecek.

İkinci gün gerçekleştirilecek slalom yarışlarında sporcular, akıntı üzerindeki kapılardan hatasız ve en kısa sürede geçmeye çalışacak. Son gün yapılacak nehir inişi etabında ise takımlar, parkuru en hızlı şekilde tamamlayarak genel sıralamadaki yerlerini belirleyecek.

Şampiyonanın ilk iki günü kent merkezinde, son günü ise Kaleardı Dede Paşa Parkı'nda yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı