Bayburt'ta Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor

16-18 Nisan tarihleri arasında Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası, 6 üniversiteden 48 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, Çoruh Nehri'nde kadın, erkek ve karma kategorilerinde yapılacak.

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Üniversiteler Arası Rafting Türkiye Şampiyonası, 16-18 Nisan tarihlerinde 6 üniversiteden 48 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, 16 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.

Çoruh Nehri'nde yapılacak organizasyonda sporcular, kadın, erkek ve karma kategorilerinde mücadele verecek. Şampiyona, kadınlarda 4 asıl 1 yedek, erkeklerde 4 asıl 1 yedek, karmada ise 4 asıl 2 yedek sporcudan oluşan takımlarla düzenlenecek.

Şampiyonanın ilk gününde sıralama ve RX (Head to Head) yarışları yapılacak. Bu bölümde takımlar hem zamana karşı yarışacak hem de birebir eleme usulüyle karşı karşıya gelecek.

İkinci gün gerçekleştirilecek slalom yarışlarında sporcular, akıntı üzerindeki kapılardan hatasız ve en kısa sürede geçmeye çalışacak. Son gün yapılacak nehir inişi etabında ise takımlar, parkuru en hızlı şekilde tamamlayarak genel sıralamadaki yerlerini belirleyecek.

Şampiyonanın ilk iki günü kent merkezinde, son günü ise Kaleardı Dede Paşa Parkı'nda yapılacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

Noa Lang’dan sonra Liverpool stadında bir skandal daha!