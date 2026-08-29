Bayburtlu Ecrin'den Türkiye şampiyonluğu
Bayburtlu güreş sporcusu Ecrin Akbulut, Niğde’de düzenlenen 2026 Minikler 12 Yaş Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 58 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.
Bayburtlu güreş sporcusu Ecrin Akbulut, Niğde'de düzenlenen 2026 Minikler 12 Yaş Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 58 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından Niğde'de organize edilen şampiyonada mindere çıkan Akbulut, 58 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu, altın madalya kazandı.
Şampiyonadaki başarısıyla Türkiye şampiyonluğuna ulaşan genç sporcu, Milli Takım Kampı'na davet edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı