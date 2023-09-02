Bayburt takımı sokak basketbolunda üçüncü oldu

Tokat'ta gerçekleşen Sokak Basketbolu turnuvasında Bayburt'u temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Takımı üçüncü oldu.

Tokat'ta gerçekleşen Sokak Basketbolu turnuvasında Bayburt'u temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Takımı üçüncü oldu.

Antrenör Çağrı Turan nezaretinde turnuvaya katılan Basketbol Takımı 10 takım arasından turnuvada 3.'lük derecesi aldı.

Oğulcan Yangöz, Hamza Mert Çakıcı, Gani Dağ, Emirhan Vardar, Ömer Camadan'dan oluşan basketbol takımı Amasya, Sivas, Tokat, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'tan gelen ekiplerle karşılaştı.

Basketbol takımı ilk kez katıldığı turnuvada üçüncülük elde ederek kupa ve madalya kazandı. - BAYBURT