Bayburt'ta Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda İl Sağlık Müdürlüğü şampiyon oldu

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Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi. İl Sağlık Müdürlüğü voleybol takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.

Final müsabakasını Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da tribünden takip etti. Şampiyonluk mücadelesinde İl Sağlık Müdürlüğü ile Kızılay Voleybol Takımları karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, kupaya uzandı.

Finalin ardından düzenlenen madalya töreninde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı