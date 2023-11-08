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Bayburt'ta Cirit Sporu Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, cirit sporunu devam ettiren kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. Bayburt'ta dokuz kulübün spor faaliyetlerine ilişkin gerekli desteklerin verileceğini belirten Vali Eldivan, tüm sporculara başarılar diledi. Toplantıda Bayburt'ta faaliyet gösteren atlı spor kulüplerinin durumu ve ata sporu cirit konuşuldu.