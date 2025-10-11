Haberler

Bayburt'ta Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Bayburt'ta Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, çeşitli spor müsabakaları ve gösterilerle renklendi. Yeni Bayburt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, açılış konuşmalarıyla başladı ve sporcuların performanslarıyla sona erdi.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yeni Bayburt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Program kapsamında basketbol 3 sayı yarışması, masa tenisi müsabakası, badminton yarışmaları, cimnastik, judo, güreş ve boks gösterileri yapıldı. Sporcular, yaptıkları gösterilerle hünerlerini sergilediler.

Etkinlik, protokol üyeleri arasında oynanan voleybol müsabakası ve çekilen toplu aile fotoğrafıyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
