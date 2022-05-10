Bayburt Özel İdare Spor kalecisi Zülküf'e doğum günü sürprizi

BAYBURT (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'un kalecisi Zülküf Özer'e takım arkadaşları sürpriz doğum günü yaptı.

Bugün 34 yaşına giren Zülküf Özer, İbrahim Şenyiğit Sosyal Tesisleri'nden antrenmana gitmek için dışarı çıktığında otomobilinin, pembe renkteki yapışkan kağıtlarla kaplandığını gördü.

Kısa süre şaşkınlık yaşayan Özer, takım arkadaşlarının kendisine doğum günü için sürpriz bir kutlama yaptığını öğrendi.

Yanına gelen arkadaşlarına teşekkür eden Özer, "Benim için büyük sürpriz oldu ama açıkçası bu kağıtları tek tek temizlemek oldukça zorlayacak beni." dedi.

AA / Spor