Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Milli Eğitim Müdürlüğü oldu

Güncelleme:
Kurumlar arası voleybol turnuvasında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünü temsil eden takım, yarı final ve final maçlarındaki başarısıyla şampiyonluğa ulaştı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, takımın başarılarını kutladı.

Kurumlar arası voleybol turnuvasında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünü temsil eden takım, yarı final ve final maçlarında gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın da katılım sağladığı yarı final karşılaşmasında Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, Emniyet Müdürlüğü takımını mağlup ederek, finale yükseldi. Final müsabakasında ise İl Sağlık Müdürlüğü takımıyla karşılaşan ekip, rakibini yenerek turnuvayı birincilikle tamamladı.

Turnuva sonunda madalya ve kupalar Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından sporculara takdim edildi. Kahraman, mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BAYBURT

