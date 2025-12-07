Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Milli Eğitim Müdürlüğü oldu

Kurumlar arası voleybol turnuvasında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünü temsil eden takım, yarı final ve final maçlarında gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın da katılım sağladığı yarı final karşılaşmasında Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, Emniyet Müdürlüğü takımını mağlup ederek, finale yükseldi. Final müsabakasında ise İl Sağlık Müdürlüğü takımıyla karşılaşan ekip, rakibini yenerek turnuvayı birincilikle tamamladı.

Turnuva sonunda madalya ve kupalar Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından sporculara takdim edildi. Kahraman, mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BAYBURT