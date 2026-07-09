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Bayburt cirit il birincisi cuma günü belli olacak

Bayburt cirit il birincisi cuma günü belli olacak
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Bayburt'ta düzenlenen 2026 Yılı Atlı Cirit İl Birinciliği eleme müsabakalarında B grubunu lider tamamlayan Çoruh Atlı Spor Kulübü finale yükseldi. A grubunda ise üç takımın eşit puana sahip olması ve itiraz nedeniyle grup lideri henüz belirlenemedi. Nihai karar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün incelemesinin ardından açıklanacak. Final müsabakası cuma günü oynanacak.

Bayburt'ta düzenlenen 2026 Yılı Atlı Cirit İl Birinciliği Eleme Müsabakalarında grup karşılaşmaları tamamlandı. B grubunu lider tamamlayan Çoruh Atlı Spor Kulübü adını finale yazdırırken, A gurubunda ise grup liderine ilişkin karar itiraz nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilecek. Bayburt il birincisi, cuma günü oynanacak final müsabakasının ardından belli olacak.

Cirit sahasında 3 gün süren eleme müsabakalarında B grubunda mücadele eden Çoruh Atlı Spor Kulübü, ilk maçında Oğuzhan Atlı Spor Kulübünü, ikinci maçında ise Can Bayburt Atlı Spor Kulübünü mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Grubun son karşılaşmasında Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Oğuzhan Atlı Spor Kulübü'nü mağlup etti.

A grubunda ise ilk gün Kop Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübünü mağlup etti. İkinci gün oynanan karşılaşmada Kızılelma Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübünü yenerken, son gün 21 Şubat Atlı Spor Kulübü, Kızılelma Atlı Spor Kulübünü mağlup etti. Böylece A grubundaki üç takım da grup müsabakalarını birer galibiyet ve birer mağlubiyetle tamamladı.

Müsabakaların ardından hakem puan çizelgesine göre 21 Şubat Atlı Spor Kulübünün A grubu lideri olduğu değerlendirilirken, Kop Atlı Spor Kulübü sonuçlara itiraz etti. Müsabakalara şaibe karıştığını iddia eden Kop Atlı Spor Kulübü, müsabaka sonunda açıklanan puanlarla hakem çizelgelerindeki puanların örtüşmediği gerekçesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi sundu. A grubu liderine ilişkin nihai kararın yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanması bekleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılacak incelemenin ardından A grubu temsilcisi kesinleşecek. Cuma günü oynanacak final müsabakasının ardından Bayburt il birincisi olan takım kupa ve madalyalarını alacak. Şampiyon ekip, bir üst lige yükselerek lig müsabakalarında Bayburt'u temsil etme hakkı kazanacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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