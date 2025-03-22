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Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de sürpriz veda

Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de sürpriz veda
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Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı. Sözleşme yenilemesi beklenmeyen Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun yanı sıra, yıldız oyuncu Fred'in de sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık daha gerçekleşecek. Yıldız oyuncu sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılarak ülkesine dönecek.

FRED ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrildi. Gelecek sezon için kolları sıvayan sarı lacivertli yönetim takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı. Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Fred, ülkesinin takımlarından Atletico MG'ye gidecek.

Siyah-beyazlı formayı giymenin hayalini kurduğu iddia edilen sambacının yerine ise; Fenerbahçe'nin Leverkusen'den Aleix Garcia'yı istediği belirtildi.

Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de sürpriz veda

18 MİLYON EURO

Aleix Garcia sezon başında Girona'dan Bayer Leverkusen'e 18 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Garcia'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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