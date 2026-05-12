Haberler

BAÜN'de Kültür, Sanat ve Spor festivali başladı

BAÜN'de Kültür, Sanat ve Spor festivali başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesinde kültür, sanat ve spor etkinliklerini bir araya getiren "BAÜN FEST 2026" başladı.

Balıkesir Üniversitesinde kültür, sanat ve spor etkinliklerini bir araya getiren "BAÜN FEST 2026" başladı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay'ın yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Rektör Oğurlu konuşmasında, üniversite yaşamının yalnızca akademik başarılarla değil; kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da zenginleştiğini vurguladı.

Festival açılış programı kapsamında öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri ile ÜNİDES projelerinde görev alanlara belge takdimi gerçekleştirildi. Ayrıca farklı branşlarda başarı elde eden sporcular da belgelerini aldı.

Festival süresince öğrencileri kültürel, sanatsal ve sportif birçok etkinliğin buluşturacağı BAÜN FEST 2026'nın, kampüs yaşamına renk katması hedefleniyor. 8-15 Mayıs 2026 tarihlerindeki festivalin açılış korteji de 13 Mayıs 2026 Çarşamba Günü Çağış Yerleşkesi Rektörlük Binası önünden başlayarak gerçekleştirilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği tarih! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi

Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Olay adam Ederson Türkiye'yi terk etti

Pılını pırtını toplayıp Türkiye'yi terk etti
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

Düğünün önüne geçen görüntü
Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
Hacıosmanoğlu: Soruşturma sırası yöneticilerde

Türk futbolunda neler oluyor? "Sıra onlarda" diyerek resti çekti