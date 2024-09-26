Batuhan Karadeniz, Gürcistan'a mı kaçtı? Banka hesaplarına inceleme başlatıldı iddiası
Olaylı futbolculuk kariyerine sivri çıkışlar sergilediği yorumculukla devam eden Batuhan Karadeniz, açtığı canlı yayında Türkiye'de faaliyet yürütmesi yasak olan bahis ve kumar sitelerine girmişti. Yasaklı sitelerin reklamını yapmakla suçlanan Karadeniz'in banka hesaplarına MASAK tarafından inceleme başlatıldığı iddia edilirken gelişmenin ardından ünlü yorumcunun Gürcistan'a kaçtığı öne sürüldü.
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