Batuhan Karadeniz bildiğiniz gibi! Beşiktaş'a yaptığı çağrıyı görenler "Yok artık" diyor

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı takıma bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karadeniz,"Uçak muçak ineceği yok, Ceyhun Bey ben boştayım bari benimle görüşün (alın diyemiyorum malum)" dedi. Eski futbolcunun o paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.