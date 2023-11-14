Battalgazi Belediyesi İzcilik Kampı düzenledi

Battalgazi Belediyesi'nin örnek hizmetlerinden biri olan Karakaya Baraj kenarında yer alan Kırkgöz Sahil Parkı izcilere ev sahipliği yaptı. Battalgazi Öncü İzcilik Spor Kulübü ve Malatya Diyanet İzcilik Kulübü ortaklığında düzenlenen kampa 60 izci ve lider katıldı. Kampta izciler çeşitli eğitimlerin yanı sıra Filistin olaylarını da ele aldılar.

Battalgazi Belediyesi'nin örnek hizmetlerinden biri olan Karakaya Baraj kenarında yer alan Kırkgöz Sahil Parkı izcilere ev sahipliği yaptı.

Battalgazi Öncü İzcilik Spor Kulübü ve Malatya Diyanet İzcilik Kulübü ortaklığında 11-13 Kasım tarihleri arasında Kırkgöz Sahil Parkı'nda yapılan İzcilik Kampına 60 izci ve lider katıldı.

Temasının Filistin olduğu kampta izciler 2 gün boyunca çadırda kaldılar. Şahsi imkanları ile hayatlarını idame ettirme, ekip çalışması, liderlik eğitimi gibi amaçların yanında çeşitli seminer ve söyleşilerle bu kampa özel Filistin olaylarını da ele aldılar.

11-18 yaş aralığındaki gençler, kamp eğitim programlarının yanında ara tatilin keyfini çeşitli oyun ve aktivitelerle çıkardılar. - MALATYA