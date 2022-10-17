Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden çılgına döndü! Yaptığı hareket çok konuşulur
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Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından Jorge Jesus, Michy Batshuayi'nin olduğu yöne doğru sinirle gelerek bağırdı. Yapılan yorumlarda Portekizli hocanın eliyle "Git işareti" yaptığı ve Belçikalı yıldızı galibiyeti kutlayan takım arkadaşlarının yanına gitmediği için uyardığı belirtildi.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus'un çileden çıktığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
JORGE JESUS ÇOK SİNİRLENDİ
Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Fenerbahçeli futbolcular orta alanda yumak haline gelirken, Michy Batshuayi saha kenarında kaldı. Bu görüntü karşısında oldukça sinirlenen Jorge Jesus'un, Belçikalı yıldızın yanına sinirle gitmesinin sebebinin bu konu hakkında uyarıda bulunması olduğu öne sürüldü.
FENERBAHÇE 2. SIRAYA YERLEŞTİ
MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de maç eksiğiyle puanını 20 yaptı ve 2. sıraya yerleşti.