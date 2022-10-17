Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden çılgına döndü! Yaptığı hareket çok konuşulur

Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından Jorge Jesus, Michy Batshuayi'nin olduğu yöne doğru sinirle gelerek bağırdı. Yapılan yorumlarda Portekizli hocanın eliyle "Git işareti" yaptığı ve Belçikalı yıldızı galibiyeti kutlayan takım arkadaşlarının yanına gitmediği için uyardığı belirtildi.