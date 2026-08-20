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Galatasaray'ın Yeni Transferi Batrakov İstanbul'da

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Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını açıkladığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi. Taraftarların üçlü çektirdiği genç oyuncu, terminalde karşılandıktan sonra tesise geçti.

GALATSARAY'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıklandığı Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kulübü Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığını açıkladığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u İstanbul'a getirdi. Batrakov ailesini taşıyan uçak, 14.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Rus futbolcuyu, havalimanında az sayıda Galatasaray taraftarı karşıladı. Batrakov, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdikten sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Batrakov, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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