Trendyol 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor oldu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, bitime 3 hafta kala ilan ettiği şampiyonlukla Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 mağlup eden Batman ekibi, 79 puana ulaşarak en yakın rakibiyle arasındaki farkı 14 puana çıkardı.

Ligin 35. haftasında Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Sincan Belediye Ankaraspor'a konuk olan Batman Petrolspor, rakibini 3-2 yendi.

Batman ekibinin gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ve 69. dakikada Samet Emre Gündüz kaydetti.

Bu sonuçla grupta puanını 79'a yükselten Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana çıkardı. Batman ekibi, bitime 3 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan ederek adını 1. Lig'e yazdırdı.

Batman Petrolspor, 24 yıl sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Batman ekibi son olarak 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
