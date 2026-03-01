Batman Petrol Spor: 0-4
2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Batman Petrol Spor, Altınordu'yu deplasmanda 4-0 yenerek puanını 61'e çıkardı. Gökhan Karadeniz, Buğra Çağıran ve Polat Yaldır'ın golleriyle galibiyet elde eden konuk takım, zirvedeki yerini korudu. Altınordu ise düşme hattındaki durumunu daha da kötüleştirdi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Batman Petrol Spor, 28'inci hafta mücadelesinde deplasmanda düşme hattında yer alan Altınordu'yu 4-0 mağlup etti. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakanın 7'nci dakikasında Gökhan Karadeniz'in golüyle öne geçen konuk takım ilk yarıyı önde kapattı: 0-1.
Batman Petrol Spor son bölümde bulduğu gollerle farka koştu. Batman ekibinde 83 ve 90+2'nci dakikalarda Buğra Çağıran, 86'ncı dakikada Polat Yaldır rakip fileleri sarstı: 0-4. Bu sonuçla Batman Petrol Spor puanını 61'e çıkarıp zirvedeki yerini korurken, Altınordu 15 puanda kalarak düşme hattında bir darbe daha aldı.