Haberler ›› Spor ›› Batman'da Siber Suç Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı

Batman'da Siber Suç Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 222 kişiden 10'u tutuklandı. Operasyonlar, vatandaşların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi, sosyal medya hesaplarının dolandırıcılık işlemlerinde kullanılması ve sahte alışveriş siteleri üzerinden dolandırıcılık yapılması şikayetleri üzerine başlatıldı.