Başsavcılık, 35 bin Fenerbahçe taraftarı hakkında işlem uygulandığı iddialarını yalanladı: 23 taraftar seyirden men edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemler neticesinde 23 taraftarın seyirden men edildiğini açıkladı. Başsavcılık, basında yer bulan "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı" iddialarını ise yalanladı. Bilindiği üzere sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı maç esnasında tribünde, "Hükümet istifa" sloganları atmıştı.

Süper Lig'de Konyaspor'a karşı oynadıkları erteleme maçında Fenerbahçe taraftarının, Kadıköy'de "Hükümet istifa" sloganları atması çok konuşuldu. Bu eylem sonrası 35 bin taraftar hakkında işlem uygulandığı öne sürülürken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddialara cevap verdi.

BAŞSAVCILIK İDDİALARI YALANLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 taraftar hakkında işlem yapılıp seyirden yasaklık tedbiri uygulandığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında, 35 bin taraftar hakkında işlem uygulandığı iddialarını ise yalanladı.

23 TARAFTAR HAKKINDA İŞLEM UYGULANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "25.02.2023 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılıp seyirden yasaklık tedbiri uygulanmış olup, bazı basın/yayın organlarında yer bulan "35.000 taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.