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Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
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Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasının 19. dakikasında Rick van Drongelen'in ceza sahasında Lucas Torreira yaptığı müdahalenin ardından penaltı bekledi. Hakem Ozan Ergün ise itirazlara rağmen oyunu devam ettirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu karara tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında penaltı bekledi.

TORREIRA YERDE KALDI

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, karşılaşmanın 19. dakikasında rakip ceza sahasında Rick van Drongelen'in yerde kaldı ve gözler müsabakanın hakemi Ozan Ergün'e çevrildi. Hakem Ergün, oyunun devam etmesini istedi. Futbolcular başta olmak üzere Galatasaray cephesi, bu karara itirazda bulundu. Taraftarlar da penaltı verilmemesine tepki gösterdi.

İşte o pozisyon;

Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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