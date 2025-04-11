Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında penaltı bekledi.

TORREIRA YERDE KALDI

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, karşılaşmanın 19. dakikasında rakip ceza sahasında Rick van Drongelen'in yerde kaldı ve gözler müsabakanın hakemi Ozan Ergün'e çevrildi. Hakem Ergün, oyunun devam etmesini istedi. Futbolcular başta olmak üzere Galatasaray cephesi, bu karara itirazda bulundu. Taraftarlar da penaltı verilmemesine tepki gösterdi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS