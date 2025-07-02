Başpehlivan Kürşat Şevki Korkmaz: Kırkpınar'da Çetin Mücadeleler Olacak

Başpehlivan Kürşat Şevki Korkmaz, bu yıl Kırkpınar'da çok çetin mücadelelerin olacağını söyledi.

Korkmaz, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geldiği Edirne'de AA muhabirine, zorlu ve profesyonel bir kış dönemi geçirdiklerini anlattı.

Güreşler öncesi son hazırlıkları yaptıklarını belirten Korkmaz, "Bu sene heyecan dorukta çünkü kemer senesi. Bu saha kemer senesinde her zaman adrenalini daha yüksek tempolu güreşlere sahne oluyor. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes o sahada favori. 'Kedinin aslan olduğu yer' derler. O yüzden çok çetin mücadeleler olacak. Tribündeki ve ekran başındaki seyircilerimize güreşleri gözlerini ayırmadan izlesinler diyorum." dedi.

Korkmaz, bu yıl güçte devamlılık sağlamak için uzun süreli antrenmanlar yaptıklarını, bu sayede kondisyonunu yükselttiğini dile getirdi.

Başpehlivan Orhan Okulu ile çalışmanın kendileri için bir fırsat olduğunu ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Önümüzde Orhan Okulu gibi bir profesyonel var. Kırkpınar'da defalarca final yapmış, 13-14 madalyası var. Onun tecrübelerinden yararlanıp çalışma stilini kopyalıyoruz. Onu örnek alıyoruz. Çok farklı bir Kırkpınar olacağına inanıyorum kendi açımdan. Koparıcı yönüm çok iyi. Daha önceden kondisyon olarak zayıftım. Bir de sakatlıklar, süreci ciddi anlamda etkiliyor."

Korkmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a destekleri için teşekkür etti.

"Yağlı güreşte güç önemli değil"

Başpehlivan Enes Doğan da Kırkpınar için geçen ekimden beri ağır antrenman programıyla çalıştığını belirtti.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Doğan, "Sezona güzel başladık ama ufak bir sakatlığım oldu. 2 haftada bir lig güreşlerimiz oldu, 3 lig güreşine çıktım. Şimdi Kırkpınar'dayız, nasibimizi arayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına güreşiyorum. Belediye Başkanı Ahmet Akın ve kent halkı için elimizden geleni yapıp savaşacağız." dedi.

Doğan, bu yıl daha çok kondisyon ağırlıklı çalıştığını dile getirdi.

Güreşlerden önce müsabakayı kazasız belasız bir şekilde bitirmek için dua ettiğini kaydeden Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence yağlı güreşte güç çok önemli değil. Çünkü 10 dakika sonra rakiplerin gücü eşitleniyor. 2024'te güzel güreşler yaptım. Geçtiğimiz yıl hız olarak yavaştım. Hızımı artırmaya yönelik çalıştım. Çekindiğim ya da karşılaşmak istemediğim kimse yok. Herkesle sonuna kadar mücadele ederim. Kendi güreş stilim dayanıklılığa yönelik. Uzun güreşler yapıp saldırmayı seviyorum. Bunun avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Saldırıp rakibini hızlı bir şekilde yenme şansın oluyor, yenemezsen ve güreş uzun sürerse efor sarf edip güçten düşüyorsun."