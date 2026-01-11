Kadın basketbolcular, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final etabında karşılaşacak Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in kaptanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fenerbahçe Opet kaptanı Alperi Onar ile Galatasaray Çağdaş Faktoring kaptanı Ayşe Cora, Denizli'de bugün düzenlenecek final karşılaşması öncesinde, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Alperi Onar, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarını seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arani'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını oylayan Onar, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring kaptanı Ayşe Cora ise "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor " kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır", "Gazze: Açlık" kategorisinde Y.M.Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" fotoğrafını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.