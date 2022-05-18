Basketbolda GKV'liler namağlup şampiyon - Haberler

GAZİANTEP (İHA) - 9. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası'nda şampiyonluk adresi değişmeyerek bu yılda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Takımı şampiyonluk kupasını okullarına götürdü. Şampiyon takımı kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarının hiçbir zaman tesadüf olmadığını ifade etti.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortak organize edilen liseler arası, 9. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası Turnuvasında rakiplerini eleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkek Basketbol Takımı şampiyonluk ipini göğüsledi.

18 okul katıldığı 9. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası Turnuvasında kendi grubunda birinci çıkan GKV Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Takımı basketbol takımı yarı finalde Doğa Kolejini yenerek finale yükselmiş, final maçında ise Bahçeşehir Okullarıyla karşılaşarak farklı bir skorla yenilgisiz il şampiyonu oldu. GKV Özel Liseleri basketbol takımı geleneği bozmayarak 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde her yıl düzenlenen şampiyonanın şampiyonu olarak başarısını tescilledi. Şampiyona sonrası düzenlenen kupa töreninde basketbolun şampiyonu GKV Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol tamının şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin ÖZBAYDAN vererek şampiyon takımın hocaları ve sporcularını kutladı. GKV Özel Liselerini şampiyonluğa götüren takımın antrenörlüğünü Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler yaparken, takımda GKV Özel Liseleri öğrencilerinden Furkan Sekmeç, Baran Aydın, Emre Aslantaş, Hasan Efe yağcı, Tolga Tiryaki, Kerem Durmuş, Ali Mert Kardo, Arda Karagülle, Murat Kılıç, Atakan Berdan, Ali Bekir Almacı, Orkun Gündoğdu, Taha Torunoğlu ve Esat Emir Kaya görev aldı. Şampiyona sonrası teknik heyeti ve sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz geleneksel bir organizasyonda geleneği bozmayarak bu yılda şampiyonluk kupasını okullarımıza kazandırdı. Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bizleri asla yalnız bırakmayan değerli velilerimizi kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor