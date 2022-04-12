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Basketbol: U18 Erkek Anadolu Şampiyonaları

AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Basketbol: U18 Erkek Anadolu Şampiyonaları

Türkiye Basketbol Federasyonunca (TBF) düzenlenen U18 Erkek Anadolu Şampiyonaları yarı final beyaz grup müsabakaları Malatya'da başladı.

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonunca (TBF) düzenlenen U18 Erkek Anadolu Şampiyonaları yarı final beyaz grup müsabakaları Malatya'da başladı.

Malatya Merkez ve Tecde spor salonlarında oynanan müsabakalara İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Zonguldak, Sivas, Erzurum, Samsun, Denizli, Trabzon, Tokat ve Eskişehir'den 16 takım katıldı.

5 gün sürecek şampiyonda takımlar Türkiye finaline gitmek için mücadele edecek.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

basketbol, Eskişehir, Malatya, Türkiye, Spor, Haberler

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