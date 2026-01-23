Haberler

Basketbol: Haftanın programı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde bu haftasonu önemli maçlar oynanacak. Haftanın programı açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 20. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Glint Manisa Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)

Yarın:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Mersin Spor (Beşiktaş GAİN)

20.30 TOFAŞ-Galatasaray MCT Technic (TOFAŞ)

25 Ocak Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Bursaspor Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Trabzonspor-Safiport Eroskpor (Hayri Gür)

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

26 Ocak Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

Dardanel Çanakkale Belediyespor-Kocaeli Kadın Basketbol (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi) (Maç saati henüz belirlenmedi)

13.00 Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın (Beşiktaş GAİN)

25 Ocak Pazar:

13.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Opet (Ankara)

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Sinan Erdem)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Çimsa ÇBK Mersin (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Cemefe Gold Haremspor (Kocaeli Atatürk)

Yarın:

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Darüşşafaka Lassa-Kipaş İstiklalspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.15 OGM Ormanspor-Göztepe (M.Sait Zarifoğlu)

25 Ocak Pazar:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

26 Ocak Pazartesi:

17.00 iLab Basketbol-Çayırova Belediyesi (Beşiktaş GAİN)

20.00 Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyesispor (Karataş Şahinbey)

Yalovaspor Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (90.Yıl) (Maç saati henüz belirlenmedi)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
