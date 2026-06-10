Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasındaki Türkiya Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu. Seri 13 Haziran'da başlayacak, üç galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle:
13 Haziran Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN
15 Haziran Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN
17 Haziran Çarşamba:
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko
19 Haziran Cuma (Gerekirse):
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko
21 Haziran Pazar (Gerekirse):
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN