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Fenerbahçe Beko, derbide şampiyonluğa kilitlendi

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Fenerbahçe Beko, yarın Beşiktaş GAİN'i yenerse Basketbol Süper Ligi'nde 13. şampiyonluğunu ilan edecek. Seride 2-1 önde olan sarı-lacivertliler, Sinan Erdem'de saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada galibiyet arıyor.

Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Beşiktaş GAİN ile yapacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de normal sezonu lider bitirerek ev sahibi avantajını ele alan sarı-lacivertli takım, final serisinin ilk maçında konuk ettiği siyah-beyazlılara 88-80 mağlup olarak 1-0 geri düştü. Taraftarı önündeki ikinci maçı 93-68 kazanan Fenerbahçe, seride durumu 1-1 yaptı. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'na taşınan serinin üçüncü karşılaşmasından 82-71 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü müsabaka yarın yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak derbiyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe, yarın da kazanması durumunda 2025-2026 basketbol sezonunu şampiyon tamamlayacak. Beşiktaş GAİN ise taraftarı önünde galip gelerek seriyi beşinci ve son maça uzatmaya çalışacak.

Fenerbahçe, 13. şampiyonluğa yakın

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri yarın parkeden galibiyetle ayrılmaları durumunda üst üste 3, toplamda ise 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Beşiktaş, üçüncü şampiyonluk için ümitlerini sürdürmenin peşinde

Siyah-beyazlı takım, Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü şampiyonluğu elde etmek için seriyi son maça taşımaya çalışacak.

Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde kısıtlı bütçesine rağmen iyi işler çıkaran Beşiktaş, Süper Lig'de daha önce 2 kez şampiyonluk elde etti. İlk şampiyonluğunu 1974-1975 sezonunda yaşayan siyah-beyazlılar, ikinci zaferini ise 2011-2012 sezonunda kazandı.

Beşiktaş GAİN, yarınki derbiyi taraftarının desteğiyle kazanarak seriyi uzatmak için mücadele edecek.

En fazla Anadolu Efes kazandı

Basketbol Süper Ligi'nde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005'te üst üste 4 şampiyonluk elde etti.

1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021'de de zirvede yer alan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.

Anadolu Efes'i 12 şampiyonlukla Fenerbahçe, 8 zaferle Eczacıbaşı, beşer şampiyonlukla Galatasaray ile İTÜ, 4 kupayla Ülkerspor, ikişer şampiyonlukla Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, birer zaferle Altınordu ve Muhafızgücü izliyor.

Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

SezonŞampiyon
1966-1967Altınordu
1967-1968İTÜ
1968-1969Galatasaray
1969-1970İTÜ
1970-1971İTÜ
1971-1972İTÜ
1972-1973İTÜ
1973-1974Muhafızgücü
1974-1975Beşiktaş
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Eczacıbaşı
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Efes Pilsen
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Efes Pilsen
1983-1984Efes Pilsen
1984-1985Galatasaray
1985-1986Galatasaray
1986-1987Karşıyaka
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Galatasaray
1990-1991Fenerbahçe
1991-1992Efes Pilsen
1992-1993Efes Pilsen
1993-1994Efes Pilsen
1994-1995Ülkerspor
1995-1996Efes Pilsen
1996-1997Efes Pilsen
1997-1998Ülkerspor
1998-1999TOFAŞ
1999-2000TOFAŞ
2000-2001Ülkerspor
2001-2002Efes Pilsen
2002-2003Efes Pilsen
2003-2004Efes Pilsen
2004-2005Efes Pilsen
2005-2006Ülkerspor
2006-2007Fenerbahçe Ülker
2007-2008Fenerbahçe Ülker
2008-2009Efes Pilsen
2009-2010Fenerbahçe Ülker
2010-2011Fenerbahçe Ülker
2011-2012Beşiktaş Milangaz
2012-2013Galatasaray Medical Park
2013-2014Fenerbahçe Ülker
2014-2015Pınar Karşıyaka
2015-2016Fenerbahçe Ülker
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018Fenerbahçe Doğuş
2018-2019Anadolu Efes
2019-2020Tamamlanamadı
2020-2021Anadolu Efes
2021-2022Fenerbahçe Beko
2022-2023Anadolu Efes
2023-2024Fenerbahçe Beko
2024-2025Fenerbahçe Beko

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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