Basketbol Süper Ligi'nde Esenler Erokspor, Aliağa Petkimspor'u 96-87 yendi

Basketbol Süper Ligi'nde Esenler Erokspor, Aliağa Petkimspor'u 96-87 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 96-87 yendi. Beşiktaş Akatlar'da oynanan maçta Aliağa Petkimspor, Esenler Erokspor'a 96-87 yenildi.
Salon: Beşiktaş Akatlar
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Esenler Erokspor: Van Der Vuurst 2, Davis 19, Yebo 16, Sow 8, Egehan Arna 14, McCollum 26, Usher 8, Webb 3, Melih Tunca, Metehan Akyel
Aliağa Petkimspor: Thomas 7, Abmas 15, Uthoff 10, Thomas Akyazılı 8, Pasecniks 8, Cook 12, Horton 9, Tibet Görener 2, Ozan Yılmaz, Yiğit Onan 11, Hanlan 5
1. Periyot: 26-20
Devre: 45-45
3. Periyot: 62-61
Beş faulle çıkan: 33.31 Thomas, 34.32 Uthoff (Aliağa Petkimspor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 96-87 yendi.