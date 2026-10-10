Haberler

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde Körfez Basket'e 90-91 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde Körfez Basket'e 90-91 yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor evinde Körfez Basket'e 90-91 yenildi. Final periyodunda Danusevicius'un etkili oyunuyla farkı eriten Körfez Basket, Cook'un son saniye üçlüğüne rağmen maçı 1 sayı farkla kazandı.

SALON: Enka

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

ALİAĞA PETKİMSPOR: Khyri Thomas 26, Cook 23, Abmas 10, Yiğit 17, Pasecniks 3, Horton, Tibet, Ozan 1, Uthoff 2, Thomas Akyazılı, Hanlan 8

KÖRFEZ BASKET: Buie 16, Davis 14, Altay 2, Cluff 23, Reese 8, Mert, Berk Can, Mitchell 13, Barna 2, Danusevicius 13

1'İNCİ PERİYOT: 20-26

DEVRE: 38-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-59

5 FAUL: Horton (34.55) (Aliağa Petkimspor), Davis (39.32) ( Körfez Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü hafta maçında Aliağa Petkimspor evinde Körfez Basket'e 91-90 yenildi. Müsabakanın ilk 5 dakikası 12-13'lük skorla geçilirken, ilk çeyreği konuk ekip 6 sayı önde bitirdi: 20-26. İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Körfez ekibi, farkı bir ara 14 sayıya (26-40) kadar çıkardı. Aliağa temsilcisi 12-0'lık seriyle periyodun bitimine 46 saniye kala skoru 38-40'a getirdi ve soyunma odasına 2 sayı geride girdi: 38-40. Üçüncü periyodun başında skoru eşitleyip daha sonra Khyri Thomas'ın üç sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan İzmir takımı, Abmas'ın da skora katkısıyla son bölüme 10 sayı üstün girdi: 69-59. Final periyodunda özellikle Danusevicius'un etkili oyunuyla farkı eriterek üstünlük kuran Körfez Basket, ev sahibi ekipten Cook'un son saniye üçlüğüne rağmen maçı 1 sayı farkla kazandı: 90-91.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 130 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı
ABD'de silahlı saldırı: 9 kişiyi öldürdükten sonra kendini vurdu

Önce sokakta, sonra girdiği evde peş peşe tetiğe bastı
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var

Göğsümüzü kabartan Türkiye sözleri

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

Başörtüsü tartışmaları sürerken ateşe benzin döktü
Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia

Nihat Kahveci'den Rafael Leao için flaş iddia
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor

Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak

Sigara almak eskisi gibi olmayacak! Bakan Memişoğlu yeni şartı duyurdu
Okan Bayülgen'in 17 yaşındaki kızı İstanbul'dan büyük başarı

Ünlü ismin kızı İstanbul büyüdü! Son hali ve başarısı dikkat çekti
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var