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Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 82 - Galatasaray: 81

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Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Körfez Basket konuk ettiği Galatasaray’ı son saniye basketiyle 82-81 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Körfez Basket konuk ettiği Galatasaray'ı son saniye basketiyle 82-81 mağlup etti.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Alper Gökçebel

Körfez Basket: Boe Buie 21, Johnny Davis 22, Berk Can Akın 3, Matt Mitchell 19, Alex Reese 13, Mert Akay, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca, Altan Çamoğlu, Oscar Cluff, Paulius Dabusevicius, Filip Barna 4

Başantrenör: Serhan Kavut

Galatasaray: Jerome Robinson 9, Şehmus Hazer 9, Aleksej Nikolic 21, Chimezie Metu 10, Oumar Ballo 6, Berkan Durmaz 10, Can Korkmaz, Alen Smailagic 6, Vrenz Bleijenbergh, Efe Şekeroğlu, Buğrahan Tuncer 4, Kj Simpson 6

Başantrenör: Manuchar Markoishvili

1. Periyot: 20-14

Devre: 44-37

3. Periyot: 70-60

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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