Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka: 68 Erokspor: 67
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Karşıyaka, evinde Erokspor'u 68-67 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin
Karşıyaka Basketbol: Stefan Moody 6, Charles Manning 15, Samet Geyik 7, Michal Sokolowski 9, Christian Bishop 6, Cameron Young 17, Justin Alston 6, Mert Celep 2, Serkan Menteşe, Nemanja Gordic
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Erokspor: Jeremy Simmons 9, Egehan Arna 5, Jermaine Love-Roberts 9, Kevin Pangos 4 Petr Cornelie, Jordon Crawford 21, Tre Shawn Thurman 8, Langston Galloway 7, Ahmet Düverioğlu 2, Thomas Akyazılı 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 13-11 (Erokspor lehine)
Devre: 31-31
3. Periyot: 52-50 (Karşıyaka lehine) - İZMİR