Üye Girişi
Haberi Paylaş
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 85 TOFAŞ: 95

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 85 TOFAŞ: 95

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 95-85'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 95-85'lik skorla mağlup etti.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Ali Şakacı xx, Tolga Edis xx, Batuhan Söylemezoğlu xx

Aliağa Petkimspor: Prewitt xx 7, İsmail Cem Ulusoy xx 6, Dorukhan Engindeniz xx 8, Booth xxx 28 Simmons xxx 20, Aldridge xx12, Ege Arar x2, Perkins x 2, Nusret Yıldırım x

Başantrenör: Burak Gören

TOFAŞ: Tyler Ennis xx 13, Gray xxx 22, Tolga Geçim xx 4, Manek xx 9, Toure xxx 28, Emre Tanışan xx 5, Tevfik Akdamar x, Berke Büyüktuncel x 1, Berk Uğurlu xx 5, Doyle xx 8

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 20-18 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 39-33 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 57-61 (TOFAŞ lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aliağa Belediyesi Sigorta Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title