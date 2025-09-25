Haberler

Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu yarın başlıyor. Anadolu Efes, ilk maçında Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise 27 Eylül'de TOFAŞ'a konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun perdesi, yarın açılacak.

Ligde yeni sezonun ilk maçında Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise 27 Eylül Cumartesi günü sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada TOFAŞ'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

27 Eylül Cumartesi:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

28 Eylül Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)

15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

29 Eylül Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti

3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den Domenico Tedesco'ya olay sözler: Seni kimse kurtaramaz

Fenerbahçe maçında gördüklerine dayanamadı: Bugün gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.