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Basketbol Play-Off'larında Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Basketbol Play-Off'larında Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
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Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serileri tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediyespor ve MKE Ankaragücü Ikon Menkul yarı finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serileri 2 maçla tamamlandı.

Çeyrek final serisinde 1-0 önde bulunan takımlardan Konya Büyükşehir Belediyespor, sahasında iLab Basketbol'u 85-64 yendi. MKE Ankaragücü Ikon Menkul ise deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 83-78 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Konya ve başkent Ankara temsilcileri adlarını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Esenler Erokspor ile Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyespor ile MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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