Haberler

Basketbol: Haftanın programı

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne 21. ve 25. hafta maçlarıyla devam edilecek. Detaylı maç programı açıklandı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 21, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 25. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 BOTAŞ-OGm Ormanspor (Ankara)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)

22 Şubat Pazar:

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

16.00 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.45 Göztepe-iLab Basketbol (Altındağ Atatürk)

16.30 Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Koleji RAMS (Çayırova)

18.15 Finalspor-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

22 Şubat Pazar:

13.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-OGM Ormanspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gazanfer Bilge)

23 Şubat Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
500

