Basketbol: Haftanın programı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. hafta maçlarının programı belli oldu. Aksaray Basketbol'dan birçok takımın mücadele edeceği maçlar 20 Şubat'ta başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 20, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 24. hafta maçlarıyla devam edilecek

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Glint Manisa Basket (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

13.00 Safiport Erokspor-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

18.00 Bursaspor Basketbol-Beşiktaş GAİN (TOFAŞ)

15 Şubat Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Mersinspor-Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

20.30 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

13.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-BOTAŞ (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

15.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)

15 Şubat Pazar:

14.00 Emlak Konut-Çimsa ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

13.00 iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş GAİN)

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyesi (Kurtdereli)

18.15 Gaziantep Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Karataş Şahinbey)

15 Şubat Pazar:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Cemefe Gold Haremspor (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Kocaeli Atatürk)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Lassa-Göztepe (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
