Basketbol: Haftanın programı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. hafta maç programı bugün ve yarın gerçekleştirilecek mücadelelerle devam edecek. Liglerdeki maçların detayları açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 17. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Beko-Glint Manisa Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Mersinspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.30 Galatasaray MCT Technic-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

28 Aralık Pazar:

13.00 Safiport Erokspor-Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş GAİN (ENKA)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)

13.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Çimsa ÇBK Mersin (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

13.00 Fenerbahçe Opet-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Darüşşafaka Lassa (Gölbaşı)

Yarın:

14.45 Çayırova Belediyespor-MKE Ankaragücü Basketbol (Çayırova)

16.30 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

28 Aralık Pazar:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Finalspor (Gazanfer Bilge)

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Cemefe Gold Haremspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Gaziantep Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Karataş Şahinbey)

29 Aralık Pazartesi:

20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-iLab Basketbol (Kocaeli Atatürk)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
