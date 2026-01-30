Haberler

Basketbol: Haftanın programı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. ve 21. hafta müsabakaları oynanacak. Ligdeki maç programı detayları verildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 21. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş GAİN (Gazanfer Bilge)

Yarın:

15.30 Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Mersinspor-Bahçeşehir Koleji (Servet Tazegül)

20.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

1 Şubat Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Aliağa Petkimspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Safiport Erokspor-Glint Manisa Basket (Sinan Erdem)

2 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor Basketbol-Trabzonspor (Tofaş)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Kipaş İstiklalspor-iLab Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

20.00 Cemefe Gold Haremspor-Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler (Beylikdüzü)

Yarın:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Gazanfer Bilge)

14.45 Finalspor-OGM Ormanspor (Tofaş)

16.30 Göztepe-Gaziantep Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Kurtdereli)

1 Şubat Pazar:

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Selçuklu Belediyesi)

16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-Fenerbahçe Koleji RAMS (TOBB ETÜ)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 OGM Ormanspor-ÇİMSA ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

16.00 Emlak Konut-Beşiktaş BOA (Başakşehir)

16.00 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

1 Şubat Pazar:

18.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
