Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı

Sivas'ta "Basketbol Küçükler Kız Erkek Grup Birinciliği müsabakaları" 168 sporcunun katılımıyla start aldı.

Sivas'ta "Basketbol Küçükler Kız Erkek Grup Birinciliği müsabakaları" 168 sporcunun katılımıyla start aldı.

2021-2022 Yılı Okul Sporları Faaliyet takviminde yer alan Basketbol Küçükler Kız Erkek Grup Birinciliği müsabakaları Sivas'ta başladı.

Bugün Mecnun Otyakmaz ve 4 Eylül Spor Salonunda başlayan maçların seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. 4 gün sürecek olan basketbol müsabakalarına 8 erkek, 6 kız takım ve 168 sporcu katılım sağlıyor.

Grup maçlarında dereceye yapan ekipler, 25-28 Mayıs'ta Antalya, Çanakkale, Kırşehir ve Rize'de yapılacak yarı final etabında boy gösterecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mecnun Otyakmaz, basketbol, Eylül, Sivas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title