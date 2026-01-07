Haberler

Basketbol: Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e kalmayı başaran takımlar Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet, Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu. Dörtlü Final organizasyonu 9-11 Ocak'ta Denizli'de gerçekleştirilecek.

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

Tek maç üzerinden oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet, Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu, 9-11 Ocak'ta Denizli'de düzenlenecek.

9 Ocak Cuma günü, yarı final karşılaşmaları oynanacak. Saat 17.00'de Fenerbahçe Opet ile son şampiyon Çimsa ÇBK Mersin karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak diğer müsabakada ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut kozlarını paylaşacak.

Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 11 Ocak Pazar günü kupanın sahibi olabilmek için sahaya çıkacak. Final mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar, HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı

Alevler bir anda her yeri sardı! Hasar oldukça fazla