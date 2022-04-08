Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 27'nci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 25'inci ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 26'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Semt77 Yalovaspor-Darüşşafaka (90. Yıl)

18.00 Pınar Karşıyaka-Tofaş (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

10 Nisan Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor (Şahinbey)

15.30 Beşiktaş Icrypex-Türk Telekom (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Hatayspor-OGM Ormanspor (Antakya)

16.30 Nesibe Aydın-UMF Yapı İzmit Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.30 Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara)

10 Nisan Pazar:

14.00 Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Elazığ İl Özel İdare (Servet Tazegül)

16 Nisan Cumartesi:

16.00 Fenerbahçe Safiport-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Altındağ Atatürk)

Yarın:

14.00 Akran Gemlik Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Finalspor (Akhisar Belediye)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Edip Buran)

10 Nisan Pazar:

14.00 TED Ankara Kolejliler-Fethiye Belediyespor (TOBB ETÜ)

15.45 Kocaeli BŞB Kağıtspor-Samsunspor (Kocaeli Atatürk)

17.30 OGM Ormanspor-Sigortam.net (M. Sait Zarifoglu)

11 Nisan Pazartesi:

20.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol (Kurtdereli)